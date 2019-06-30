Erdemli'de mahalleler arası futbol turnuvası

Erdemli Kaymakamlığı tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası, 6 Temmuz'da başlayacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç, belediyesi konferans salonunda yapılan kura çekiminin ardından yaptığı konuşmada, turnuvanın Kayacı Lütfi Elvan Futbol Sahası'nda yapılacağını ve 35 takımın 6 grupta mücadele edeceğini bildirdi.

Kurallara uymayan takımların anında diskalifiye edileceğini bildiren Kılıç, "Turnuvanın amacı gençlerin birbirlerini tanıması ve centilmence mücadele ederek eğlenmelerinin sağlanması. Biz turnuvanın birlik beraberlik içinde, spor kardeşliği içerisinde Erdemli'nin ismine yakışır bir şekilde geçmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan turnuvanın kuru çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA