Erdemli'de Limonlu Deresi taştı seraları ve siteleri su bastı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Erdemli'de Limonlu Deresi taştı seraları ve siteleri su bastı - Haberler
Mersin, 3. Sayfa

Erdemli'de Limonlu Deresi taştı seraları ve siteleri su bastı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gün aralıklarla devam eden yağmur ve Toros Dağları'ndaki Aksıfat bölgesinde eriyen kar suları, Limonlu Mahallesinden geçen Limonlu Deresine sel suyu olarak ulaştı.

14.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:33
Erdemli'de Limonlu Deresi taştı seraları ve siteleri su bastı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gün aralıklarla devam eden yağmur ve Toros Dağları'ndaki Aksıfat bölgesinde eriyen kar suları, Limonlu Mahallesinden geçen Limonlu Deresine sel suyu olarak ulaştı. Islah duvarından taşan sel suları sebebiyle dere kenarındaki site ve apartmanlar, narenciye bahçeleri, muz seraları, sebze tarlaları sular altında kaldı. Sel sularının içme suyu hattına zarar vermesi dolayısıyla bölgeye içme suyu verilemediği de öğrenildi.


Sular altında kalan sitede ikamet eden Mustafa Güray, "2-3 gündür yağmur yağdığı için Limonlu deremiz taşıyor. Biz yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. 2 gün 3 gün yağmur yağdığında karın erimesi ve derenin içinin temizlenmediğinden dolayı, mağdur duruma düşüyoruz. Sitemiz her zaman için su altında kalıyor. Bu sorunun ivedilikle çözülmesini istiyoruz" dedi.


"Sabaha kadar uyumadık"


Fatma Şimşek ise gece boyu uyumadıklarını ifade ederek, "Her yağmur yağdığında sel geliyor, ne yapacağımızı şaşırdık. Sabaha kadar hiç uyumadık. Bir eşyam battı, yeni eşya getirdim onlarda selin içinde kaldı. Yetkililerimize sesleniyorum, bize bir çare bulsunlar" diye konuştu.


Öte yandan mahalledeki muz seraları, limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ve fasulye tarlaları sular altında kaldı.


Üreticilerden Serkan Koç, mahalledeki tarım alanlarını 3 ayda 4 kez sel suları altında kaldığını söyledi.


Koç, "Mahallemize 3 ayda dördüncü kez sel suyu gelmiştir. Seralarımız su içinde giremiyoruz, narenciye bahçeleri su içinde" dedi.


"Emeğimiz ziyan oldu"


Üreticilerden Ahmet Özmen ise muz serasının bakımını yeni yaptırdığını ancak sel sularıyla emeğinin ziyan olduğunu anlattı.


Özmen, "Seramın bakımını yaptım, gübresini attım ama bütün emeğimiz heder oldu, gitti. Yetkililerin bizimle ilgilenmesini istiyoruz, Limonlu ile ilgilensinler istiyoruz. Vatandaşın ektiği fasulyesi, sebzesi, limon bahçeleri, muz seraları heder oldu" şeklinde konuştu.


Bölgede üreticiler sel sularının daha da yükselmesinden endişe ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Türkücü olmak için hakimliği bırakan Özkan Yıldırım, koronavirüs için şarkı yaptı
Türkücü olmak için hakimliği bırakan Özkan Yıldırım, koronavirüs için şarkı yaptı
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Muhterem Nur Burcu Kıratlı Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman Göksel Gümüşdağ
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Erdemli'de Limonlu Deresi taştı seraları ve siteleri su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 11:58:00. #1.15#