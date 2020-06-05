Erdemli'de kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi Erdemli Belediye tarafından ilçedeki kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Erdemli Belediye tarafından ilçedeki kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Trafik eğitim parkurunda eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye kreşinde trafik eğitiminin küçük yaşta verilmesini ön koşul olarak gördüklerini belirtti.

İlçedeki tüm eğitim kurumlarındaki 12 yaş altına trafik eğitim verilmesi amacıyla bu parkuru hazırladıklarını ifade eden Tollu, burada Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince çocuklara uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA