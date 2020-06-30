Erdemli'de koronavirüs tedbirleri, temsili düğünle anlatıldı
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Erdemli'de koronavirüs tedbirleri, temsili düğünle anlatıldı

MERSİN'de, 1 Temmuz'da koronavirüs tedbirleriyle yeniden başlayacak düğünler için Erdemli Belediyesi tarafından temsili düğün yapıldı.

Erdemli'de koronavirüs tedbirleri, temsili düğünle anlatıldı
30.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:57

MERSİN'de, 1 Temmuz'da koronavirüs tedbirleriyle yeniden başlayacak düğünler için Erdemli Belediyesi tarafından temsili düğün yapıldı. Tiyatro oyuncularının yer aldığı etkinlikle, vatandaşlar uyulması gereken kurallara ilişkin bilinçlendirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen düğünler, 1 Temmuz'da yeniden başlayacak. Erdemli Belediyesi ekipleri, kontrollü şekilde düzenlenecek düğünlerde dikkat edilmesi gereken konuları temsili düğün düzenleyerek vatandaşlara anlattı. Düğünde tiyatro oyuncuları görev alırken, salonun dezenfekte edilip, havalandırılmasının ardından etkinlik başladı. Salona giren misafirlerin ilk olarak ateşleri ölçüldü. Ellerini dezenfekte eden misafirler gönül selamıyla selamlandı, tokalaşmadan kaçınıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulan düğünde, gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girerek dans etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, temsili nikahı kıyarken çiftlerin çekirdek ailesi sosyal mesafesiz, diğer konuklar ise mesafeli oturarak nikaha şahitlik yaptı. Temsili nikahın kıyılmasının ardından gelin ve damat 'Erik dalı' oynadı. Takı töreninde ise takılar kutulara bırakıldı, fotoğraflar da sosyal mesafe kuralına uygun olarak çekildi.  Başkan Tollu, normalleşme sürecinde kendilerine büyük sorumluluklar düştüğüne vurgu yaparak, "Farklı alanlarda yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. 1 Temmuz'da başlayacak olan salon düğünlerinde uyulması gereken kuralları anlatmaya çalıştık. İnşallah salgın kısa sürede ülkemizden ve dünyadan gider" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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