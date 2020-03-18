Erdemli'de koronavirüs önlemleri Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve çalışanlar da maske takarak önlem aldı.

Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve çalışanlar da maske takarak önlem aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ilçe belediyeleriyle birlikte oluşturulan "Kriz Merkezi" faaliyetlerini kent genelinde sürdürdü.

Tarsus ilçesinde, resmi kurumlar ile vatandaşların yoğun bulunduğu yerler dezenfekte edildi.

Toroslar ilçesinde de ibadethaneler, eğitim kurumları, kuran kursları, kamu kurumları, aile sağlık merkezleri, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesisler ilaçlandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise virüsün bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen halka açık eğlence merkezlerinde denetimler yaparak, saat 24: 00'ten sonra kapatılmaları konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

İlçedeki bazı işletmelerin çalışanları ile vatandaşları, salgından korunmak için maske ve eldiven giyerek önlem aldı. Banka kuyruklarında bekleyen bazı vatandaşlar da maskeyle önlem alırken, milli piyango satıcıları ile sokak müzisyenleri de eldiven takarak salgından korunmaya çalıştı.

Öte yandan, kentteki cadde ve sokaklarda görevli temizli işçilerinin de maske ve eldivenle çalıştıkları görüldü.

Erdemli ilçesinde de Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odasınca ilçede bulunan toplu taşıma araçları ve taksileri dezenfekte edildi.

Erdemli'de Kadın Danışma Merkezi hizmetlerine "online" devam edecek

Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hizmetlerini "online" olarak sürdürecek.

Merkez psikologlarından Sevim Sarı, yaptığı açıklamada, merkez olarak kadınlara desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Çalışmalarını internet ortamında yapacaklarını ifade eden Sarı, "Psikolojik sıkıntılar yaşayan kadınlarımıza destek olabilmek için online terapi sürecini başlattık. Kadınların bu süreci psikolojik olarak en az hasarla atlatmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA