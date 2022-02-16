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Erdemli'de KDV denetimi yapıldı

AA - Güncel
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Erdemli'de KDV denetimi yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki marketlerde, KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirildiği gıda ürünlerinin fiyat etiketleri denetlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki marketlerde, KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirildiği gıda ürünlerinin fiyat etiketleri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelindeki marketlerde KDV indirimi denetimi yaptı.

Ekipler, ürünlerin KDV indirimlerinin yanı sıra etiketle kasadaki fiyatlarını da karşılaştırdı.

Denetimlerde ruhsat kontrolü ve ürünlerin son kullanma tarihleri de incelendi.

AA - Güncel

Zabıta, Mersin, Güncel, Haberler

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