Erdemli'de karla mücadele çalışmaları
Mersin'in Erdemli ilçesinin 1700 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinin 1700 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, bölgede soğuk hava deposu olarak kullanılan limon depoları ve evlere ulaşan yollarda kar temizliği gerçekleştirdi.
Yayladaki vatandaşlardan Mehmet Ali Cangin, bölgede çalışma yürüten belediye ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan yayladaki Karakız Göleti'nin de donduğu gözlendi.
Kaynak: AA