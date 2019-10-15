Erdemli'de kadın çiftçilere plaket
Erdemli Ziraat Odasının (EZO) düzenlediği eğitim programlarına katılan kadın çiftçilere plaket verildi.
Erdemli Ziraat Odasının (EZO) düzenlediği eğitim programlarına katılan kadın çiftçilere plaket verildi.
Oda Başkanı Rasim Şahin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilerle bir araya geldi.
Eğitim programlarına katılan kadınlara teşekkür eden Şahin, plaket takdim etti.
Şahin, kadın çiftçileri faaliyetlerde görmenin kendilerini mutlu ettiğini, kadınların ekonomik, sosyal alanda daha etkin yer alması gerektiğini kaydetti.