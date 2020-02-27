Erdemli'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.
Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kargapınar Mahallesinde bulunan okullardaki öğrencilere bilinçli bisiklet kullanımını, bisiklet ile ulaşımın yaygınlaştırılması, kask kullanımı, okul servislerinde emniyet kemerinin önemi ve trafik kuralları konularında eğitim verildi.
Açıklamada eğitimlerin il genelinde tüm öğrencilere verilmesi hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: AA