Son dakika haberleri | Erdemli'de jandarmadan Kovid-19 denetimi
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Son dakika haberleri | Erdemli'de jandarmadan Kovid-19 denetimi

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince umuma açık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

21.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:36

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince umuma açık yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan komutasında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlardan "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uyulması istendi.

Berberler, pazar yeri, kahvehaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, piknik alanı ve konaklama tesislerinde yapılan denetimlere 48 jandarma personeli katıldı.

Denetimlerde maske takmayan sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 23 kişiye toplam 45 bin 900 lira ceza kesildi.

Çalışmalar kapsamında jandarma motorize ekipleri ise sahilde pandemi kurallarına uyulması için megafonlu uyarılarda bulundu.

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Son dakika haberleri | Erdemli'de jandarmadan Kovid-19 denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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