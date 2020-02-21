Erdemli'de heyelan
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak nedeniyle iki mahalleyi bağlayan yolda heyelan meydana geldi.
21.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:14
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak nedeniyle iki mahalleyi bağlayan yolda heyelan meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Şahna ve Üzümlü mahallelerini bağlayan yol, ormanlık alanda meydana gelen heyelanın ardından kaya ve ağaç parçalarıyla trafiğe kapandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA