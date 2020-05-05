Erdemli'de hayvan hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
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Erdemli'de hayvan hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı

Erdemli'de hayvan hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
05.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:08

Mersin'in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Üçtepe Mahallesi'nde bir besicinin çalınan iki koyununun bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen araç sürücüsüne ait ağılda arama yapan ekipler, çalınan iki koyunu bularak el koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda olaya karıştığı belirlenen bir kişi daha yakalanırken, bulanan hayvanlar sahibine teslim edildi. Haklarında adli işlem başlatılan zanlılar ise

sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin Erdemli ilçesi Sorgun Mahallesi'nde yaptıkları bir başka çalışmada ise baraj inşaatından hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi, çaldıkları kamera adaptörü ve telsiz rölesi ile birlikte ele geçirildi. Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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