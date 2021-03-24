Erdemli'de güvenliği tehdit eden yapılar yıkılıyor
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Erdemli'de güvenliği tehdit eden yapılar yıkılıyor

24.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:33
Erdemli'de güvenliği tehdit eden yapılar yıkılıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde halkın güvenliğini tehdit eden yapıların yıkımına devam edildiği bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde halkın güvenliğini tehdit eden yapıların yıkımına devam edildiği bildirildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin Valiliğinden gelen talimatla İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte 'madde bağımlılığı ile mücadele' kapsamında çalışma başlattı. Belediye ekipleri, valilik oluruyla kurulan Metruk Yapı Tespit Komisyonu kontrolünde, Koyuncu Mahallesinde bulundan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Erdemli Kaymakamlığınca kurulan Metruk Bina Tespit Komisyonu tarafından, 2018 yılından itibaren ilçede yürütülen incelemeler neticesinde tespiti gerçekleştirilen binalar hakkında 3194 Sayılı İmar Mevzuatı kapsamında Belediye Encümeni karar aldı. 19'dan fazla yapı için çıkan kararla tadilat, yıkım işlemleri gerçekleştirilerek madde bağımlılarının barınacağı alanlar olmaktan çıkartılıyor.

İlçeye hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplum huzuru için üzerlerine düşeni her zaman yaptıklarını vurguladı. Tollu, "Valiliğimizden gelen talimat doğrultusunda, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ilçemizde oluşturulan Metruk Bina Tespit Komisyonunun, tespit ettiği 19 yapının tadilat ve yıkım işlemleri şubat ayında başladı. 2021 yılı içerisinde, şu ana kadar 3 tadilat ve 2 yıkım işlemi gerçekleştirildi. Alınan encümen kararıyla da yıkım işlemleri, ekipler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz. Bu yapıların yıkım ve tadilatı neticesinde kentsel estetik, güvenlik ve ulaşımın rahatlaması gibi birçok alanda fayda sağlanacak. İlçemizdeki huzur ortamının temini için üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Erdemli'de güvenliği tehdit eden yapılar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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