Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor
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Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor

13.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:26
Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 2 yeni mandalina çeşidi geliştirerek tescil hazırlıklarına başladı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 2 yeni mandalina çeşidi geliştirerek tescil hazırlıklarına başladı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü daha önce tescil ettirdiği 'Toros kırmızısı' ve 'Sarıca' adlı mandalina çeşitlerine, geççi ve az çekirdekli özelliğine sahip 2 mandalina çeşidi daha ekledi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde turunçgil çeşitleri üzerinde araştırma ve geliştirmeye devam ettiklerini belirten Müdür Cengiz Türkay, "2014 yılında 2 çeşit mandalina çeşidimizin tescilini yaptırmıştık. Şimdi yapılan çalışmalar sonunda geççi ve az çekirdekli olmak üzere 2 çeşit üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve tescil işlemlerine hazırlanıyoruz. Çeşitlerimizin ıslah süreci tamamlandı ve tescilinin ardından özel sektöre devirle birlikte üreticilerimizin fidan anlamında hizmetine sunulacaktır. Geliştirdiğimiz çeşitlerin üretimine geçildiği zaman mandalina üreticilerimizin bu çeşitleri çoğaltarak hem ülkemize hem de kendi ekonomilerine çok büyük katkı sağlayacaklarını söyleyebiliriz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÇEKİRDEKSİZ MANDALİNAYA TALEP ÇOKAlata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün Islah ve Genetik Bölümü Turunçgil Araştırmaları Birimi uzmanlarından Ziraat Mühendisi Dr. Deniz Sanal ise şunları söyledi:  

"Kurumumuzda 15 yıldır turunçgilde yeni çeşit geliştirme üzerine araştırma yapıyoruz. Son olarak 2 çeşit mandalina daha çalışması yapıldı. Biz bu çeşitleri geliştirip üreticilerimizin hizmetine sunduktan sonra yurt içi yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca yurt dışında piyasalarda rekabet gücümüzü arttırmayı istiyoruz. Özellikle çekirdeksiz turunçgiller, yurt dışı piyasasında tercih edilen çeşitlerdir. Bu anlamda da geççilik, erkencilik üstün kalite özellikleri içeren ve özellikle de dünya pazarında da şu an önemli yere sahip bir özellik olan çekirdeksizlik üzerine pek çok çalışma yapmaya devam ediyoruz. Yeni geliştirilen mandalina çeşitlerimiz hayırlı olmasını diliyorum." 

 


Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor
Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor
Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor
Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor
Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor
Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor
Erdemli'de geliştirilen 2 mandalina türü tescile hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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