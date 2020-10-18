Son dakika haberleri: Erdemli'de ev yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katında, evde kimsenin bulunmadığı sırada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada bulunan apartman sakinleri mahalle bekçileri tarafından tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez