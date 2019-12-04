Erdemli'de 'Engelsiz Park' hizmete girdi

04.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:38

Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan 'Engelsiz Park', törenle hizmete girdi.



Alata Mahallesi'nde Alata çayı kenarında yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde kurulan Engelsiz Parkın açılışı, engellilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta, eğlence ve motivasyon amaçlı bir dizi etkinlik yapıldı.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, engellilere ve ailelerine müjde vererek, açılışı yapılan parkın yanı sıra önümüzdeki zaman diliminde engellilere her türlü kolaylığı sağlayacak bir binayı ilçeye kazandırmayı planladıklarını söyledi.



Engelli vatandaşların üretime katılmaları için belediye olarak çeşitli projeler yaptıklarını belirten Tollu, "Onlara her türlü desteği veriyoruz. Bugünkü etkinliklerimiz ise onları mutlu etmek adına son derece isabetli oldu. Özel kardeşlerimizin mutlu ve huzurlu bir ortamda zaman geçirmeleri için şuan içerisinde bulunduğumuz bu engelsiz parkımızı inşa ettik. Parkımızda özel kardeşlerimiz için engelsiz oyun aletleri ile engelsiz spor aletleri ve diğer sosyal donatı alanlarının yanı sıra yeşil ve dinlenme alanları oluşturduk. Engelli kardeşlerimiz şuan dernek çatısı altındalar ama biz, bu çatıyı güçlendirmek için onlara bir de bina kazandıracağız. Özel gençlerimizin de orada güzel zaman geçirmelerini sağlayacağız. Onların spor yapmalarına öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.



Engelli vatandaşlar ve aileleri, gün boyu süren etkinliklerde müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi, aktivitelerle de unutamayacakları bir gün yaşadı. - MERSİN

Kaynak: İHA