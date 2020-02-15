Erdemli'de 'En Sevgiliye' programı düzenlendi

15.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:01

Erdemli Belediyesi tarafından Hz. Muhammed'in anıldığı 'En Sevgiliye' adlı program düzenlendi.



Erdemli Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen anma programında konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, katılımcılara teşekkür ederek, "Biz gencecik kardeşlerimize, gencecik beyinlere Peygamber Efendimizin sevgisinin ne olduğunu, dinimizin ne kadar yüce olduğunu anlatmak istiyoruz ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarıldığımızda, ancak bu asil millete borcumuzu ödeyebileceğimize inanıyoruz. İnşallah insan olmanın gereği olan ödevlerimizi, asla unutmamak düşüncesi ile bu tür programların hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Sizlerle birlikte daha da güzele ulaşmak adına, daha da iyiye ulaşmak adına her geçen gün bu faaliyetlerimize bir yenisini ekliyoruz" dedi.



Programda televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer, tok sesi ve hoş sunumuyla 'Sevgililer Sevgilisi Peygamber Efendimizi' anlatan şiirleri, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Program sonunda Başkan Tollu, Erdemli Belediyesi Resim Kursu kursiyerlerinin yapmış olduğu tabloyu Serdar Tuncer'e armağan etti. - MERSİN

Kaynak: İHA