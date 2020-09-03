Erdemli'de "e-ticaret dijital dönüşüm projesi" sona erdi
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Erdemli'de "e-ticaret dijital dönüşüm projesi" sona erdi

Erdemli Belediyesi'nin 268 girişimcinin katılım gösterdiği ve 3 hafta süren "e-ticaret dijital dönüşüm projesi" eğitimi sona erdi.

03.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:52

Erdemli Belediyesi'nin 268 girişimcinin katılım gösterdiği ve 3 hafta süren "e-ticaret dijital dönüşüm projesi" eğitimi sona erdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, proje kapsamında Mersin ili Arı Yetiştiricileri Birliği (MERBAL) ile birlikte Sarıkaya Mahallesi eski köy mevkisinde bal sağım etkinliği düzenlendi.

Başkan Tollu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada proje ile Erdemlili tüm üreticilerin ürettiği ürünleri dijital pazarla tüm dünya ile buluşturulacağını söyledi.

E-ticaret dijital dönüşüm projesini ilk kez Erdemli Belediyesinin uygulamaya koyduğunu ifade eden Tollu, "Bundan sonra arıcılarımız ve diğer üreticilerimiz ürettiği tüm ürünlerini nasıl satacağım kaygısı taşımadan tek tuşla dünya pazarlarıyla buluşturacaklar. Belediye olarak üreticilerimize bu imkanı sağlıyoruz." dedi.

Tollu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde üretimin ve e-ticaretin ne derece önemli olduğunu gördüklerini kaydetti.

MERBAL Başkanı Adem Kurt da e-ticaret dijital dönüşüm projesinin en fazla arıcıların kullanabileceği bir sistem olduğunu belirterek, projeyi hayata geçirmesinden dolayı Başkan Tollu'ya teşekkür etti.

Erdemli'de 'e-ticaret dijital dönüşüm projesi' sona erdi

Kaynak: AA

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