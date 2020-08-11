Erdemli'de "e-ticaret dijital dönüşüm projesi" tanıtıldı
Erdemli Belediyesi "e-ticaret dijital dönüşüm projesi"nin tanıtımı gerçekleştirdi.
11.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:14
Erdemli Belediyesi "e-ticaret dijital dönüşüm projesi"nin tanıtımı gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplatıda, projele üretici, tüketiciyi ve toptancıyı sanal dünyada buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Projede 500'den fazla üreticiyi sanal dünyaya taşıyacaklarını ifade eden Tollu, çalışma kapsamında Erdemli'de yetişen ürünlerin tek tuşla dünya pazarıyla buluşacağını kaydetti.
Tanıtımın ardından projeye başvuranlara eğitim verildi.
Kaynak: AA