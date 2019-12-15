Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü
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Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, domuz avında yanlışlıkla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

15.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:45
Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü

'in Erdemli ilçesinde, domuz avında yanlışlıkla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Ercan (28), Batısandal Mahallesi Yanıkhan mevkisinde bulunan evlerindeki bahçeye gelen domuzları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla bir grup arkadaşıyla ava çıktı.

Ercan, bu sırada kimin tarafından ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla karnından yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ercan'ı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ercan, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan'ın cesedi, otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü
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