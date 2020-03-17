Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber
Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel

Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, ilçede çok oyun grupları, spor sahalarının bulunduğu parklar ile çöp konteynerlarını dezenfekte etti.

17.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:12
Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, ilçede çok oyun grupları, spor sahalarının bulunduğu parklar ile çöp konteynerlarını dezenfekte etti.


Erdemli Belediyesi, korona virüsü mücadelesinde önlem amaçlı faaliyetlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. İlçede her gün devam eden yoğun dezenfeksiyon faaliyetlerinde insanların sıklıkla bir arada bulunabildiği tüm ortak alanlar dezenfekte ediliyor. Çocuk oyun grupları ve spor sahalarının bulunduğu parklar ile cadde ve sokaklardaki çöp konteynerları dezenfekte edilerek, bu alanlarda da hijyen koşulları sağlanmış oldu. Korona virüse enfekte olan insanlardan vücut direnci düşük olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların daha ağır etkilendiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Tollu, özellikle yaşlıların vakit geçirmekte sık kullandığı parklarda dezenfeksiyon faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Tollu, "Dünya genelinde seyreden korona virüs salgınında yaşananlarda hijyenin en önemli unsur olduğu anlaşılmakla birlikte, virüse enfekte olan insanlardan da yaşlı olanların hastalık boyutunun daha ağır şekilde seyrettiği görülüyor. Uzmanlar kronik rahatsızlığı bulunanların ve yaşlıların vücut dirençlerinin düşük olması sebebiyle virüsten daha kolay etkilenebileceğinin altını çiziyor. Belediye olarak oluşturduğumuz sosyal alanlarımızda yaşlılarımızın vakit geçirebileceği, birbirleriyle sohbet edebileceği parklar ve bu parklarda aynı zamanda kronik rahatsızlığı bulunan insanlarımızın da bedenen güçlenebilmeleri için spor yapmaları amacıyla kurduğumuz spor alanlarımız var. Aynı zamanda çocuk oyun gruplarımız, oyuncakların bulunduğu parklarımız mevcut. Erdemli Belediyesi olarak Koronavirüsüne karşı önlem amaçlı başlattığımız mücadele kapsamında yoğun dezenfeksiyon faaliyetleri yürütüyoruz ve bu faaliyetler kapsamında tüm parklarımızı dezenfekte ediyoruz. Yaşlılarımızın vakit geçirebileceği spor sahalarımız ile tüm parklarımız dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda çocuklarımızın neşeli vakitler geçirdiği oyun parklarının tamamı da dezenfekte edilerek hijyen koşulları sağlanıyor. Vatandaşlarımızın gönüllerini ferahlatmak ve onlara güven içinde bir ortam sunmak için Erdemli Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Haber
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Erdemli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:51:22. #1.15#