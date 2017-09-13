Erdemli'de Depo Yangını

Erdemli ilçesinde inşaat halindeki bir binanın zemin katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, çevre yolu üzerindeki henüz inşaat halinde olan bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



Bu arada dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.



112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği kişi, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.