Erdemli'de çiftçilere ücretsiz harnup fidanı dağıtıldı

09.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:12

Mersin'in Erdemli ilçesinde ziraat odası ile orman işletme müdürlüğü tarafından çiftçilere 5 bin harnup fidanı dağıtıldı.



Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, fidan dağıtımındaki amaçlarının atıl durumda olan arazilerin halk arasında 'keçiboynuzu' veya 'haraç' olarak da bilinen harnup fidanı dikilerek ekonomik gelir elde edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.



Çalışmayı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Meyvesi ve çekirdekleri şifa kaynağı olan harnup 450-500 rakımına kadar olan arazilere dikilecek" dedi.



Konuşmanın ardından çiftçilere 5 bin adet harnup fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA