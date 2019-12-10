Erdemli'de "Çanakkale Gezici Sergisi" açıldı

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:04

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Çanakkale Gezici Sergisi" açıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kongre Merkezi'ndeki törende, tarihi yeni nesile öğretmen ve aktarmak amacıyla çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Çanakkale'de büyük bir zafer kazanıldığını ifade eden Tollu, "Bu vatanın kıyamete kadar baki kalması adına geleceğimiz olan gençlerimize Çanakkale ruhunu aşılayacağız." dedi.

Çanakkale zaferini anlatan eserlerin yer aldığı sergi 15 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA