Erdemli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı
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Erdemli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı

07.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:06
Erdemli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı

Erdemli Belediyesi bünyesinde kurulan 33 kişilik Kadın Ritim Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Erdemli Belediyesi bünyesinde kurulan 33 kişilik Kadın Ritim Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nde gerçekleşen etkinlikte grup çeşitli müzik aletleri eşliğinde parçalar seslendirdi.

Etkinlikte Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi'nin surlarında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun. Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.

Başkan Tollu, yaptığı konuşmada, eğitimde, kültürde ve sanatta kadınların her zaman önde olduğunu ifade ederek, "Güçlü Türkiye'nin yolu, aydınlık Türkiye'nin yolu, aydınlık Türkiye'mizin geleceği, kadınlarımızın eliyle şekillenecek. Kadınlarımızla birlikte dimdik ayaktayız. Büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine kadınlarımızla ulaşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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