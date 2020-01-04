Erdemli'de 44 mahallede ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

04.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:18

Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, mobil diş sağlığı aracıyla, ilçe merkezine uzak 44 mahalleye hizmet götürdüklerini belirtti.

Loğlaroğlu, yazılı açıklamasında, diş hekimi Nurses Ünlüses idaresindeki aracın, ekim ayından itibaren 1706 vatandaşa ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması yaptığını kaydetti.

Çalışmanın bu yıl da süreceğini aktaran Loğlaroğlu, desteğinden dolayı İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA