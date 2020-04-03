Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor - Haberler
Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel

Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor

Erdemli Belediyesi, korona virüsü salgını dolayısıyla okulları tatile giren öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başladı.

03.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:05
Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor

Erdemli Belediyesi, korona virüsü salgını dolayısıyla okulları tatile giren öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor.

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi'nde görev yapan 40 öğretmen, virüsle mücadelenin karanlık sürecinde eğitim meşalesini yakmaya devam ediyor. Dijital medya üzerinden yapılan eğitim sayesinde hem öğrenciler ve öğretmenler güvende kalıyor hem de öğrenciler bu şekilde eğitimlerinden geri kalmıyor. Mücadeleye sağlık tedbirlerini en üs seviyede alarak her alanda devam ettiklerini vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ülke olarak ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Sürecin böyle gitmemesi adına da kurumlar olarak, belediye olarak bir dizi tedbirler alıyoruz. Bizim de elimizde çok ciddi insan kaynağımız var. Mesela şu anda bizim onlarca öğrencimizin barındığı kurs merkezlerimiz var. Bu kurs merkezinde devam eden öğrencilerimizin tamamı da ya iyi bir üniversiteye girmenin hesabındalar ya da iyi bir fen lisesinde okumanın gayretindeler" dedi.

Dijital medyanın gücünden Erdemli Belediyesi olarak güçlü bir şekilde faydalandıklarını ifade eden Tollu, öğrencilerin geleceği için her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirtti. Tollu, "Çocuklarımızı şu anda yüz yüze eğitime tabi tutamadığımız için bu süreçte belediye bünyesinde istihdam ettiğimiz öğretmenlerimiz aracılığıyla bu çocuklarımıza evlerinde online hizmet veriyoruz. Şu anda sanki yüz yüze eğitime tabi tutuluyorlar gibi evlerinde öğretmenlerimiz çocuklarımızın eğitimine çok ciddi manada katkı sunuyorlar. Çünkü geçen yıllarda gerçekten çok önemli başarılara imza attık on tane öğrencimiz Türkiye'de ilk bine girdiler. Özellikle ortaokul seviyesinde iyi bir lise de okumak isteyen çocuklarımızdan beş tanesi de Türkiye derecesi yaptı. İnşallah o derecenin daha da fazlasını biz 2020 yılı içerisinde göstermek istiyoruz. Çünkü bu bizim için hakikaten çok çok önemli. Önemi şundan kaynaklanıyor, çünkü biz emanet ehli bir belediyeyiz şu anda ailelerimiz, insanlarımız, anneler, babalar en değerli varlıkları olan çocuklarını bize emanet ediyorlar. Biz de ailelerimizin, velilerimizin bize emanet ettiği çocuklarını en iyi şekilde hayata hazırlamak adına, onların iyi bir lise de devam etmeleri adına, iyi bir üniversiteyi kazanmaları adına çok ciddi gayretler sarf ediyoruz. Yine bu kapsamda gönlümüz ister ki binlerce öğrencimizi biz istihdam edelim ama biz şu anda liselere hazırlanan 400 tane öğrencimizi en iyi şekilde sınavlara hazırlıyoruz ve liselerden üniversite kazanacak 550 tane öğrencimizi de yine bu şekilde online hizmet vererek onların iyi bir üniversite kazanması, iyi bir lise kazanması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu.

Online eğitim çalışmasına ise öğretmenler gönüllü olarak katılıyor. Öğrencilerin mağdur olmaması için fedakarlık yaptıklarını dile getiren kimya öğretmeni Hatun Kemik, "Çalıştığımız kurumda 40 tane arkadaşımız, fedakar öğretmenimiz var. Fakat maalesef öğrencilerimizden ayrı kalmak zorundayız şu durumda. Biz öğrencilerimizi mağdur etmemek için müdürümüzle beraber bir sistem oluşturuldu. Yani sorularına ulaşamadıkları konulara öğrencilerimizle ilgili çalışma yaparak onların dijital ortamda online sistemde sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bu da şöyle öğrencilerime günlük konu hatırlatmaları bununla beraber yapamadıkları sorularda geri dönme gibi bir sistemimiz var. Bu sistemde öğrencimiz istediği an bize ulaşabiliyor, yapamadığı soruyu mesaj olarak atıyor sistemdeki her branşta birden çok hocamız var. Hangi hocamız o anda daha yakınsa fedakar bir şekilde hemen cevaplıyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin dijital medyayı iyi kullanmaları çalışmaları kolaylaştırdığını dile getiren edebiyat öğretmeni Seda Dağ ise "Bu süreçte biz Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi öğretmenleri olarak öğrencilerimizin bu zorlu süreçte yanlarındayız. Sınav kaygıları çok yüksek. Doğal olarak biz online dokunmak zorundayız bu süreçte. Öğrencilerimizin yaklaşımları şu şekilde, zaten hepsi teknolojiye vakıf, teknolojiyi biliyorlar yani. Sürekli öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutarak onlarla iletişim halindeyiz" dedi.

Online eğitimden memnun olan öğrenci Mete Kaymaz da "Hocalarımız soru gönderiyorlar bizde soru çözüyoruz tabi ders programıyla sonra deneme gönderiyorlar artı çözemediğimiz soruları hocalara atıyoruz görüntülü arıyoruz katkısı çok oluyor çok iyi gördüm etkisini" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Chloe Loughnan
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 14:50:07. #1.14#
title