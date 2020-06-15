Erdemli'de 15 kilometrelik yolu 2,5 kilometreye kısaltan stabilize yol açıldı Erdemli ilçesinde 15 kilometrelik yolu 2,5 kilometreye kısaltan stabilize yolun açılışı gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesinde 15 kilometrelik yolu 2,5 kilometreye kısaltan stabilize yolun açılışı gerçekleştirildi.

Kayacı Mahallesindeki tarımsal amaçlı yapılan yolun açılışına AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Gölcük, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Erdemli İşletme Müdürü Murat Körlü ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Mersin Milletvekili Özkan, açılışta yaptığı konuşmada AK Partinin iktidara geldiğin günden bu yana her zaman çiftçisinin ve halkının yanında olduğunu söyledi.

Özkan, Kayacı Mahallesinde örtü altı serada domates üretimine katkı sunan çiftçilerin 15 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı mevkisine gitmek zorunda kaldığını ancak yapılan yol ile bu mesafenin 2,5 kilometreye düştüğünü belirtti.

Yolun çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Özkan, " Hükümetimizin verdiği destekle orman yolu açıldı ve 15 kilometrelik yol 2,5 kilometreye indi. Gerekli görüşmeleri yaptım karayolları tarafından yolun asfaltı da yapılacak. Çiftçimize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ülke ekonomisine katma değer sağlayan her konuda halkın yanında olduklarını ve gerekli destek sağladıklarını kaydetti.

Kayacı Mahalle Muhtarı Ahmet Çalışkaner ise ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti

Kaynak: AA