: Erdemli Belediyesinden okullara kedi evleri dağıtıldı

04.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:00

Erdemli Belediyesi'nin hazırladığı "Kedi Evi Projesi" kapsamında ilçede bazı okullara 20 kedi evi dağıtıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kedi evlerinin okullara tesliminde yaptığı konuşmada çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla geri dönüşüme uygun malzemelerden kedi evi yaptıklarını ve bunları okullara dağıttıklarını belirtti.

Kedi evi dağıttıkları okullara da mama desteğinde bulunduklarını ifade eden Tollu, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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