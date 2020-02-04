Erdemli Belediyesinden okullara kedi evleri dağıtıldı
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Erdemli Belediyesinden okullara kedi evleri dağıtıldı

Erdemli Belediyesi'nin hazırladığı "Kedi Evi Projesi" kapsamında ilçede bazı okullara 20 kedi evi dağıtıldı.

04.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:22
Erdemli Belediyesinden okullara kedi evleri dağıtıldı

'nin hazırladığı "Kedi Evi Projesi" kapsamında ilçede bazı okullara 20 kedi evi dağıtıldı.

Erdemli Belediye Başkanı , kedi evlerinin okullara tesliminde yaptığı konuşmada çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla geri dönüşüme uygun malzemelerden kedi evi yaptıklarını ve bunları okullara dağıttıklarını belirtti.

Kedi evi dağıttıkları okullara da mama desteğinde bulunduklarını ifade eden Tollu, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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