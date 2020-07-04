Erdemli Belediyesinden 'kahve sohbetleri' ile terapi MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde, 'kahve sohbetleri' ile terapi hizmeti sunuyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde, 'kahve sohbetleri' ile terapi hizmeti sunuyor. Online olarak gerçekleştirilen kahve sohbetlerinde, dileyen kadınlar psikologlardan randevu alarak terapiye katılabiliyor.

Erdemli Belediyesi, Kadın Danışma Merkezindeki psikologlar ile kadınlara destek oluyor. Kahve sohbetleri ile ücretsiz terapi hizmeti verilirken, online platformda gerçekleştirilen seanslarda kadınlar, hem sohbet ediyor hem de doğru nefes alma teknikleri ve stabilizasyon çalışmalarına katılıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Projemiz, toplumu oluşturan en küçük birimin 'aile kurumu' olduğunu bilerek, sağlıklı aile ilişkileri ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Amacımız ise sağlıklı temeller atmak için ailenin temel direği kadınlarımıza destek olabilmek. Kadın Danışma Merkezimizde psikologlarımız, ailelerimizin huzuru için randevu sistemi ile ücretsiz olarak bu hizmeti vermekte. Kadınlarımızın her türlü sorununda yanında olacak ve çözümü için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA