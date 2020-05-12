Erdemli Belediyesinden esnaf ve tarım üreticilerine hediye web sitesi
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Erdemli Belediyesinden esnaf ve tarım üreticilerine hediye web sitesi

ticarette de söz sahibi olabilmeleri amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı.

Erdemli Belediyesinden esnaf ve tarım üreticilerine hediye web sitesi
12.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:01

ticarette de söz sahibi olabilmeleri amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçedeki tüm esnaf ve tarım üreticilerine web sitesi hediye edeceklerini açıkladı.

Erdemli Belediye Başkanı Tollu, yeni projeyle ilgili açıklama yaptı. Bu projeyle amaçlarının, üretici ve esnafı doğrudan son tüketiciye ulaştırmak olduğunu söyleyen Başkan Tollu, projenin başladığını ve başvurularını yapıp, eğitim videolarını izleyen herkesin web sitelerini teslim alacağını duyurdu. E-ticaretin, birçok nitelikli tarım ürünüyle halihazırda ulusal ve uluslararası tarım sektöründe tek söz sahibi olan Erdemli ilçesine katacağı değerlere dikkat çeken Tollu, son tüketiciyle direkt iletişim, ulusal ve uluslararası dijital pazarlarda var olma, yeni dünya düzeninin içerisinde Erdemli markalarının da en doğru şekilde yer alması gerektiğini belirtti.

E-ticaret eğitimi verilecek

Dijital dönüşümün günümüzdeki önemi, ticaret yöntemlerinin teknolojiyle paralel olarak dönüşmesinin, tüm markalar ve kurumsal yapılar için globalleşme zorunluluğunu doğurduğunu dile getiren Tollu, "Bu durum sektörde var olacak olan firmaların sadece yenilikçi ve ilk olmalarıyla mümkün. Erdemli Belediyesi bu dönüşümde vatandaşlarına sadece e-ticaret sitelerini hediye etmekle kalmıyor, gerekli tüm eğitimleri de veriyor. Projenin başarısı, sürdürülebilirliği ve maksimum başarıyı hedefleyen Erdemli Belediyesi, belirlediği konu başlıklarıyla detaylı e-ticaret eğitim videoları hazırlıyor. E-ticarette temel kavramlar, ürünlerinizi nasıl kategori edeceğiniz, hangi yollarla son tüketiciye ulaştıracağınız, lojistik altyapınız, e-fatura ve müşteri ilişkilerinize dek her şey bu projede düşünülmüş" ifadelerini kullandı.

Başvurular başladı

Proje kapsamında ön başvuruların toplanmaya başlandığını kaydeden Tollu, "Vergi levhanız, ticaretini yapacağınız ürünleri faturalandırmak için zorunlu tutuluyor. Vergi levhanız ve tarım üreticisi olduğunuza dair e-devlet sistemi üzerinden alabileceğiniz evrakla Erdemli Belediyesi e-ticaret başvuru kanalları üzerinden başvurunuzu yapın" çağrısında bulundu.

Tollu, doğru bir matematikle e-ticarette başarının kolay olduğunu, videoları izleyerek herkesin kendi internet sitesini tasarlayıp, ticarete başlayabileceğini aktardı. Tollu, "Erdemli Belediyesi, web sitelerini değerli hemşehrilerine, Erdemli'ye kattıklarına naçizane bir karşılık olarak hediye ediyor ve ticaret deneyimleri sürecinde destek oluyor. Bu süreçte birlikte ve yenilikçi çalışmalarına hemşehrilerini de ortak eden Erdemli Belediyesi dijital belediyecilik anlayışıyla yeni bir dönem başlatıyor. E-ticaret başvurularınız için, whatsapp iletişim hattı 0542 527 05 02 ön taleplerinizi toplamayı bekliyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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