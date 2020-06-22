Erdemli Belediyesinden eklem rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yürüyüş yolu Erdemli Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sahil düzenlemesi çalışmaları kapsamında eklem rahatsızlıkları olan vatandaşlar için yürüyüş yolu yapıldığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sahil düzenlemesi çalışmaları kapsamında eklem rahatsızlıkları olan vatandaşlar için yürüyüş yolu yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasında yapımı devam eden 1 kilometre uzunluğunda 5 metre eninde ve 2 farklı banttaki yürüyüş yolunun tamamlanmasıyla birlikte eklem rahatsızlığı çeken vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Eklem rahatsızlığı olan vatandaşların sentetik çim üzerine serilen kum sayesinde konforlu ve rahat bir yürüyüş yapacakları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, insanların nefes alabileceği alanları vatandaşların kullanımına sunduklarını belirtti

Tollu, 3,5 dönümlük alanda yaptıkları peyzaj düzelmesi içinde vatandaşların kullanacağı yürüyüş, bisiklet, koşu yolları, yeme içme alanları, spor merkezleri ve plajlar yaptıklarını kaydetti.

Çalışmalar kapsamında ayrıca eklem problemi olan vatandaşları da düşündüklerini ifade eden Tollu, onlar için de rahat yürüyebilecekleri yürüyüş yolları yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA