Erdemli Belediyesinden eğitime destek
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Erdemli Belediyesinden eğitime destek

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Eğitime Destek Projesi kapsamında eğitim kurumlarına çevre düzenlemesi, boya ve badana yapım işi hizmetinin devam ettiğini bildirdi.

13.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:40
Erdemli Belediyesinden eğitime destek

Belediye Başkanı , Eğitime Destek Projesi kapsamında eğitim kurumlarına çevre düzenlemesi, boya ve badana yapım işi hizmetinin devam ettiğini bildirdi.

Tollu, yaptığı yazılı açıklamada talepte bulunan okulların öncelik sırasına göre ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların projeden memnuniyet duyduğunun altını çizen Tollu, okullardaki çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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