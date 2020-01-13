Erdemli Belediyesinden eğitime destek
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Eğitime Destek Projesi kapsamında eğitim kurumlarına çevre düzenlemesi, boya ve badana yapım işi hizmetinin devam ettiğini bildirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Eğitime Destek Projesi kapsamında eğitim kurumlarına çevre düzenlemesi, boya ve badana yapım işi hizmetinin devam ettiğini bildirdi.
Tollu, yaptığı yazılı açıklamada talepte bulunan okulların öncelik sırasına göre ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.
Vatandaşların projeden memnuniyet duyduğunun altını çizen Tollu, okullardaki çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.