Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi yeniden açıldı
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Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi yeniden açıldı

Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından yapılan Yörük Müzesi, pandemi sonrası geçilen kontrollü sosyal hayat kuralları dahilinde ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı.

Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi yeniden açıldı
05.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:54

Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından yapılan Yörük Müzesi, pandemi sonrası geçilen kontrollü sosyal hayat kuralları dahilinde ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı.

Erdemli'de Yörük tarihini yaşatmak için Erdemli Belediyesi tarafından Yörüklerin bağışladığı eşyalarla oluşturulan 'Yörük Müzesi', pandemi sonrasında normalleşme çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Ücretsiz olarak hizmet veren belediye Yörük Müzesi, tarihi ve kültürel açıdan ilçeye gelen turistlere alternatif tanıtım sağlıyor. Sahil bandı Dr. Devlet Bahçeli Meydanında hizmete açılan merkez, yıl boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin çok önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, "Erdemli'nin her noktasında Yörük kültürünün izlerini bulmak mümkün. Hala devam eden Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek ve ilçemizi ziyaret eden vatandaşlarımızla paylaşabilmek adına, Geleneksel Yörük Türkmen Şölenimiz dahil yıl içerisinde bir çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Kendi tarih ve kültürüne sahip çıkmayan toplumların gelişmelerini sağlayamayacağının bilincinde, tarihi değerlerimizi yaşatmak için üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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