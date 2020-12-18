Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti
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Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti

18.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:28
Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti

Erdemli Belediyesi, 'Bir İnsanlık Projesi' sloganıyla çıktığı yolda, yardıma muhtaç vatandaşların sesine ses veriyor.

Erdemli Belediyesi, 'Bir İnsanlık Projesi' sloganıyla çıktığı yolda, yardıma muhtaç vatandaşların sesine ses veriyor. Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, pandemi sürecinde de fedakarca çalışmalarına devam etti ve bu süreçte 3 bin ailenin yardımına koştu.

Erdemli'de sıfır rakımından iki bin beş yüz rakımına kadar her yerde yardıma muhtaç vatandaşlara el uzatan ekipler, pandemi sürecinde erzak, kıyafet, kırtasiye, kişisel temizlik, hasta yatağı, tekerlekli sandalye temini gibi birçok alanda vatandaşların yanında oldu. Erdemli Belediyesi'nin, 2016 yılından bu yana halkın hizmetine sunduğu Limon Çiçeği ekipleriyle ilçede pandemi döneminde de aşsız ev kalmadı. Ülkenin farklı illerinde yaşanan afetlerde de anında harekete geçen ekipler, salgın döneminde dar gelirli vatandaşa destek oldu. Vatandaş ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun.

Projenin her aşamasında ekipleriyle birlikte hareket eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bir tek kişinin aç uyumaması için ekipçe hiç durmadan çalıştıklarına dikkat çekti. Tollu, "Bizim yaşadığımız kentte, her bireyin belleğine, her bireyin beynine, şunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu kentte yaşayan her bireyin fakrı zaruret içerisine düştüğü anda onu o zaruretten kurtaracak, onun her türlü ihtiyacını karşılayan bir ekip kurduk. Tamamı üniversite mezunu olan arkadaşlarımızı, bu işi ibadet aşkıyla yapan arkadaşlarımla kurduk. Erdemli' de yaşayan her birey şunu çok iyi bilmeli ki, bende sıkıntıya düştüğümde, bende fakrı zarurete düştüğümde, benim belediyem beni ömrümün sonuna kadar muhannete muhtaç etmeden insanca yaşamamı sağlar, düşüncesini insanlarımızın belleğine yerleştirmeye çalışıyoruz. Güçlü devlet olmanın gereği de budur diye düşünüyorum. Geceyi aç geçiren bir tek kardeşim varsa, uyku bana haramdır. Mazlumları gözetmek, vatandaşın her derdinde yanında destekçisi olmak bizim asli vazifemizdir. Tüm kardeşlerimin sağlık koşullarında ve refah içerisinde yaşaması bizim sorumluluğumuzdadır. Sadece Erdemli'nin alt yapı sorunları değil vatandaşımızın her türlü ihtiyacı bize emanettir. İşte bu yüzden gece gündüz demeden, yorulmadan çalışacak, bir tek evi dahi desteksiz bırakmayacağız" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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