Erdemli Belediyesi'nin Bayan Personellerine Motivasyon Desteği

Erdemli Belediyesi, bünyesinde çalışan kadınlara yönelik motivasyon toplantısı düzenledi.

Daha önce geliştirdiği Kadın Danışma Merkezi projesi ile kadınların her türlü problemini çözmeye çalışan Erdemli Belediyesi, mahallelerde düzenlediği 'Kadın Şenlikleri' ile de motivasyon arttırıcı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, belediye bünyesinde çalışan kadınlara yemekli motivasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda ayrıca Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan kreşi tanıtıldı. Kreş sorumluları yaptıkları açıklamada, toplantıya sundukları desteklerden dolayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür ettiler.

Kadının toplumdaki değerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe kadınlarının hayatını kolaylaştırmak adına birçok yaşam alanı oluşturduklarını bildirdi. Sosyal alandan sağlık alanına, eğitimden spora birçok konuda kadınlara destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Tollu, her şartta ve koşulda kadınların arkasında olmaya devam edeceklerini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA