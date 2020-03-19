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Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 'online terapi' başlatıyor

Erdemli Belediyesi bünyesinde iki buçuk yıldır faaliyet gösteren ve kadınlara psikolojik anlamda destek sağlayan Kadın Danışma Merkezi, korona virüs salgınında vatandaşların evlerinde kalmalarının önemine dikkat çekerek birebir terapilerini 'online' olarak sürdürecek.

19.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:07
Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 'online terapi' başlatıyor

Erdemli Belediyesi bünyesinde iki buçuk yıldır faaliyet gösteren ve kadınlara psikolojik anlamda destek sağlayan Kadın Danışma Merkezi, korona virüs salgınında vatandaşların evlerinde kalmalarının önemine dikkat çekerek birebir terapilerini 'online' olarak sürdürecek.

Kadın Danışma Merkezi, Erdemli Kültür Merkezi'nde bugüne kadar sürdürdüğü karşılıklı bireysel terapi hizmetlerine korona virüs önlemleri kapsamında ara verdi. Bu hizmet artık online olarak sürdürülecek. Bu kapsamda terapi almak isteyen kadınlarla internet bağlantısı kurulup, terapiler canlı video bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Verilen terapi hizmetinden kamu kurumlarında, özel sektörde çalışan kadınlardan ev hanımlarına kadar bütün kadınlar, online terapi randevusu alarak faydalanabiliyor.

Başlatılan online terapiyle ilgili bilgi veren Kadın Danışma Merkezi psikologlarından Sevim Sari, "Yaklaşık 2.5 senedir devam eden Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezimizde kadınlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermekteydik. Salgın sürecinde psikolojik sıkıntılarıyla başa çıkmakta daha fazla zorluk yaşayan kadınlarımıza destek olabilmek için online terapi sürecini başlattık. Bu süreçte inanıyoruz ki, evde kalan kadınlarımıza destek olacağız. ve bu süreci psikolojik olarak en az hasarla atlatmalarını sağlayacağız" dedi.

Günde karşılıklı 10 kişiye verilen bireysel terapi hizmetinin, online hizmetle 2 katına çıkması bekleniyor. Verilen terapi ise yaklaşık 1 saat sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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