Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdemli Belediyesi, 'Bir insanlık projesi' sloganıyla başlattığı Limon Çiçeği projesiyle Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Erdemli Belediyesi, 'Bir insanlık projesi' sloganıyla başlattığı Limon Çiçeği projesiyle Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına özel hazırladıkları kolileri bir bir ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Ramazan Ayı bitmeden 3 bin aileye ulaşan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erdemli Belediyesinin, yılın tamamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza düzenli yardım yaptığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Sıfır rakımından iki bin beş yüz rakımına kadar nerede bir insanımız varsa onun yanındayız. Vatandaşımız zor durumda kaldığı zaman biliyor ki, benim belediyem, ben zor durumda kaldığımda, sonuna kadar yanımda olur. Bizler bu düstur ile hareket ediyoruz. Sadece Ramazan Ayı'nda değil, yıl on iki ay vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimizi ibadet aşkıyla çalışmaya devam ediyor" dedi.

Öte yandan, yardım isteyen vatandaşların, Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Limon Çiçeği ekiplerine başvurabileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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