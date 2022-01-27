Erdemli Belediyesi çalışanları kan bağışında bulundu
AA - Güncel
Erdemli Belediyesi çalışanları "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.
Erdemli Belediyesi çalışanları "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Belediyesinin 800 çalışanı kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini belirtti.
AA - Güncel