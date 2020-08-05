Erdemli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı Erdemli Belediye Meclisi, kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında Ağustos Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Meclisi, kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında Ağustos Ayı Toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 9 madde görüşüldü. Yoklamanın ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçilen toplantıda, Kızkalesi Mahallesi Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı işletmesi kurulması, Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunun güneyinde yer alan sokaklara isim verilmesi gibi konular görüşüldü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplantıda alınan kararlarla ilçeye daha iyi hizmet edeceklerini belirterek, "Malumunuz sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçiyoruz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA