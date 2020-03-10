SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Erdemli Belediye Spor sporcusu, oryantiringde Türkiye ikincisi oldu - Spor
Gaziantep, Türkiye, Spor

Erdemli Belediye Spor sporcusu, oryantiringde Türkiye ikincisi oldu

Erdemli Belediye Spor Oryantiring Takımı sporcularından Azime Nurefşan Altunçiçek, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

10.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:05
Erdemli Belediye Spor sporcusu, oryantiringde Türkiye ikincisi oldu

Erdemli Belediye Spor Oryantiring Takımı sporcularından Azime Nurefşan Altunçiçek, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.


Erdemli Belediye Spor Kulübü sporcusu, doğa sporlarından olan oryantiringde Türkiye 2'ncisi oldu. 7-8 Mart'ta Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonasında Erdemli'yi temsil eden Erdemli Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımı, rakiplerini tek tek geride bırakarak şampiyonada önemli bir başarıya imza attı. Kıyasıya bir mücadele ile gerçekleşen yarışmada, 14 yaş altı kız kategorisinde Azime Nurefşan Altunçiçek, Türkiye Şampiyonasında 2'nci olarak Erdemli ve Mersin'in gururu oldu.


Erdemli'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil ederek adını duyuran Azime Nurefşan Altunçiçek, desteklerinden dolayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti ve başarı sözü verip, başarılarının katlanarak devam edeceğini söyledi.


"Yeni başarılara imza atacağız"


Erdemli Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımı Antrenörü Mehmet Güzel, sporcularını şampiyonada gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı tebrik ederken, Erdemli'nin şampiyonada başarı ile temsil edildiğini söyledi. Güzel, çocukların bu sporla hızlı düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi ve sorun çözmeyi öğrendiğine dikkat çekerek, "Erdemlimizi Türkiye şampiyonalarında başarı ile temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı hayata hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapıda derece alabilecek oyuncularımız yetişiyor. İlçemizi oryantiringde en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz ve Türkiye Şampiyonu olarak yeni başarılara imza atacağız" dedi.


"Sporcumuzu yürekten kutluyorum"


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da her yaş kategorisinden sporcuların uğraş verdiği oryantiringi sevme ve sevdirme adına önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Tollu, "Türkiye Oryantiring Şampiyonasında elde edilen bu önemli başarıdan dolayı takım sporcularımızı ve şampiyonada bizleri en iyi şekilde temsil ederek gururumuz olan Azime Nurefşan Altunçiçek'i yürekten kutlar, böyle başarılı sonuçlara her daim ulaşılması temennisiyle, emeği geçen herkesi tebrik ederim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Spor
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Spor
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Spor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Spor
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Spor
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Vladimir Putin Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Berkay Şahin Muhterem Nur Müslüm Gürses
Spor Ünal Karaman Radamel Falcao Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Erdemli Belediye Spor sporcusu, oryantiringde Türkiye ikincisi oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:22:10. #1.15#