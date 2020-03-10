Erdemli Belediye Spor sporcusu, oryantiringde Türkiye ikincisi oldu Erdemli Belediye Spor Oryantiring Takımı sporcularından Azime Nurefşan Altunçiçek, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Erdemli Belediye Spor Oryantiring Takımı sporcularından Azime Nurefşan Altunçiçek, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.



Erdemli Belediye Spor Kulübü sporcusu, doğa sporlarından olan oryantiringde Türkiye 2'ncisi oldu. 7-8 Mart'ta Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonasında Erdemli'yi temsil eden Erdemli Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımı, rakiplerini tek tek geride bırakarak şampiyonada önemli bir başarıya imza attı. Kıyasıya bir mücadele ile gerçekleşen yarışmada, 14 yaş altı kız kategorisinde Azime Nurefşan Altunçiçek, Türkiye Şampiyonasında 2'nci olarak Erdemli ve Mersin'in gururu oldu.



Erdemli'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil ederek adını duyuran Azime Nurefşan Altunçiçek, desteklerinden dolayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti ve başarı sözü verip, başarılarının katlanarak devam edeceğini söyledi.



"Yeni başarılara imza atacağız"



Erdemli Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımı Antrenörü Mehmet Güzel, sporcularını şampiyonada gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı tebrik ederken, Erdemli'nin şampiyonada başarı ile temsil edildiğini söyledi. Güzel, çocukların bu sporla hızlı düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi ve sorun çözmeyi öğrendiğine dikkat çekerek, "Erdemlimizi Türkiye şampiyonalarında başarı ile temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı hayata hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapıda derece alabilecek oyuncularımız yetişiyor. İlçemizi oryantiringde en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz ve Türkiye Şampiyonu olarak yeni başarılara imza atacağız" dedi.



"Sporcumuzu yürekten kutluyorum"



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da her yaş kategorisinden sporcuların uğraş verdiği oryantiringi sevme ve sevdirme adına önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Tollu, "Türkiye Oryantiring Şampiyonasında elde edilen bu önemli başarıdan dolayı takım sporcularımızı ve şampiyonada bizleri en iyi şekilde temsil ederek gururumuz olan Azime Nurefşan Altunçiçek'i yürekten kutlar, böyle başarılı sonuçlara her daim ulaşılması temennisiyle, emeği geçen herkesi tebrik ederim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA