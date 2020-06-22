Erdemli Belediye Başkanı Tollu'dan TOKİ evlerinin taksitini ödemeyenlere uyarı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda ev sahibi olan ve belediyenin kefil olduğu yaklaşık 80 kişinin 10 yıldır taksitlerini düzenli ödemediğini iddia ederek bu kişilere tebligat gönderdiklerini ve son kez uyardıklarını bildirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda ev sahibi olan ve belediyenin kefil olduğu yaklaşık 80 kişinin 10 yıldır taksitlerini düzenli ödemediğini iddia ederek bu kişilere tebligat gönderdiklerini ve son kez uyardıklarını bildirdi.

Tollu, düzenlediği basın toplantısında 2005 yılındaki protokolle, Erdemli Belediyesi'nin, TOKİ tarafınca yapılan evler için yaklaşık 80 kişiye kefil olduğunu ancak bu kişilerin ev taksitlerini düzenli ödemediğini iddia etti.

250-500 lira arasında değişen taksitlerin 10 yıldır belediye tarafından yatırıldığını ifade eden Tollu, şöyle devam etti:

"Dönemin belediye yönetimi tarafından 2005 yılında gecekondu dönüşümü adı altında, gecekonduda oturan vatandaşların daha sağlıklı, daha nitelikli, daha güzel bir konutta ikamet etmelerini sağlayacak bir proje başlatıldı. Projenin başlangıç safhası 2005 yılı, bitiş tarihi ise 2008 yılı. 2008 yılında gecekonduda oturan vatandaşlarımızın tamamı, bu konutlarda ikamet etmeye başlıyorlar. Burada vatandaşların kefaletini belediye üstleniyor. 400 vatandaşımızdan 320 tanesi borçlarını düzenli olarak ödüyorlar. Fakat 80 insanımız, orada ikamet eden vatandaşlarımız, neredeyse evlerine girdikten bu yana beş kuruş para ödemedikleri görülüyor."

Belediyenin evlerinin taksitini ödemeyen kişilerden alacağının 2 milyon lira olduğunu belirten Tollu, bu bedelin alınması için belediye tarafından ev sahiplerine son kez tebligat yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA