ERDEMİR, saat ücretli statüde işçi alımı yapacak
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ERDEMİR, saat ücretli statüde işçi alımı yapacak

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
ERDEMİR, saat ücretli statüde işçi alımı yapacak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR), saat ücretli statüde işçi alımı yapılacak.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR), saat ücretli statüde işçi alımı yapılacak.

ERDEMİR'den yapılan açıklamada, işe alımlarını, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda belirlediği ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştiren fabrikanın, çeşitli işletme ünitelerinde saat ücretli statüde görev yapmak üzere işe alım prosedürlerini yürüttüğü bildirildi.

Bölgedeki meslek liselerinin metalürji, makine, metal, elektrik/elektronik ve endüstriyel otomasyon, meslek yüksek okullarının metalürji/döküm, metal, makine, elektrik/elektronik, kontrol ve otomasyon bölümlerinden mezun, 18-25 yaşları arasında, tercihen askerliğini yapmış, uygulanacak sınavlarda ve değerlendirmelerde başarı sağlayan adaylar arasından ihtiyacı çerçevesinde işe alım gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurular Erdemir Ana Kapı'dan form doldurulmak suretiyle alınmakta olup, başvuru esnasında pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, maske ve mesafe konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasına dikkat edilmektedir. Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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