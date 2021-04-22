ERDEMİR'e istihdam için 11 binin üzerinde müracaat yapıldı

Zonguldak'ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarınca (ERDEMİR) 30 Mart-16 Nisan'da gerçekleştirilen iş başvurusuna 11 binin üzerinde müracaat yapıldığı bildirildi.

Zonguldak'ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarınca (ERDEMİR) 30 Mart-16 Nisan'da gerçekleştirilen iş başvurusuna 11 binin üzerinde müracaat yapıldığı bildirildi.

ERDEMİR'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan fabrikada istihdam sağlamak üzere 30 Mart'ta başlatılan başvuruların 16 Nisan'da tamamlandığı belirtildi.

Toplam 11 binin üzerinde başvuru gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18-25 yaş aralığında meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının metalürji, makine, metal, elektrik-elektronik, döküm, endüstriyel otomasyon, kontrol ve otomasyon alanlarından mezun olunması kriterlerini karşılayan adaylar için genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarına 5 Nisan'da başlandı. Erdemir'de işe alım prosedürü çerçevesinde düzenlenen teknik bilgi ve genel yetenek sınavları, mülakat süreçleriyle devam edecek olup başvuru yapan tüm adaylara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Tüm süreci şeffaflık esasına göre yürüten ERDEMİR, adayları sürece dair bilgilendirecek. Aramıza katılacak her yeni çalışma arkadaşımızla daha da güçlenecek, yetkin, donanımlı, çalışkan ve azimli insan kaynağımızla ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş