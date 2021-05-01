ERDEMİR'den 'toz emisyonu' açıklaması

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), teknik arızaya bağlı toz emisyonu çıkışı yaşanması nedeniyle açıklama yaptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), teknik arızaya bağlı toz emisyonu çıkışı yaşanması nedeniyle açıklama yaptı.

ERDEMİR tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2. yüksek fırında saat 15.00 sıralarında teknik arıza yaşandığı ifade edildi. Teknik arızaya bağlı toz emisyonu çıkışının meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "Ekiplerimiz tarafından arızaya anında müdahale edilmiş olup sorunun en kısa sürede çözümü için çalışmalar büyük bir titizlik ve süratle devam etmektedir. Hiçbir çalışanımızın zarar görmediği bu teknik arızanın en kısa sürede giderilmesi için yerel otoritelerle koordineli bir şekilde çalıştığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN