Erdemir'den açıklama
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Erdemir'den açıklama

Erdemir'den açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erdemir teknik arıza kaynaklı toz emisyonu çıkışına ilişkin açıklama yaptı.

Erdemir teknik arıza kaynaklı toz emisyonu çıkışına ilişkin açıklama yaptı.

Erdemir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Erdemir 2. Yüksek Fırını'nda 1 Mayıs 2021, Cumartesi günü saat 15.00 sularında yaşanan teknik arızaya bağlı olarak toz emisyonu çıkışı meydan gelmiştir. Ekiplerimiz tarafından arızaya anında müdahale edilmiş olup; sorunun en kısa sürede çözümü için çalışmalar büyük bir titizlik ve süratle devam etmektedir.

Hiçbir çalışanımızın zarar görmediği bu teknik arızanın en kısa sürede giderilmesi için, yerel otoritelerle koordineli bir şekilde çalıştığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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