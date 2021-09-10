Erdemir'den 93 okula dezenfektan desteği

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), 93 okula dağıtılmak üzere 19 bin 350 dezenfektanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), 93 okula dağıtılmak üzere 19 bin 350 dezenfektanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Erdemir'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin en büyük ihtiyaçlarından dezenfektan konusunda ilçedeki okullara destek verilerek, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ve öğretmenlerin hijyen ihtiyaçlarının giderileceği belirtildi.

Erdemir'in kuruluşundan bu yana 7 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erdemir, kuruluşundan günümüze eğitim kurumlarının teknik donanım, bakım ve onarım, eğitim materyali taleplerini mümkün olduğunca karşılayarak fiziksel koşulların iyileştirilmesine, bilim, kültür, sanat ve spor alanındaki etkinliklerine katkı sağlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için toplamda 1245 tablet temin eden Erdemir, köy okullarının 'Okulum Temiz' belgesi kapsamındaki eksikliklerinin giderilmesine de katkı sağladı."

Açıklamada, Kavaklık İlkokulu'nda düzenlenen törenle, İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa tarafından 19 bin 350 dezenfektanın İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy'a teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş