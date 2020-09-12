Erdemir'de toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak
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Erdemir'de toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) çalışan sendika üyelerini kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin başlayacağını belirti.

Erdemir'de toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak
12.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:12

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) çalışan sendika üyelerini kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin başlayacağını belirti.

Ercan, gazetecilere, 28. dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Erdemir'de yetkili olduklarına dair çalışma belgesini aldıklarını söyledi.

1 Eylül 2020 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli olacak toplu sözleşme görüşmelerinin toplam 4 bin 200 işçiyi kapsadığını anlatan Ercan, "Yetki belgemiz elimize ulaştı. Şimdi işveren ile belirleyeceğimiz gün ve saatte masaya oturacağız. Elbette en büyük temennimiz, görüşmelerin masa başında tamamlanmasıdır. Önceliğimiz, emeğin ve alın terinin hakkıdır." dedi.

Kaynak: AA

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