Erdemir'de Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) çalışan Türk Metal Sendikası'na üye işçilerinin toplu iş sözleşme görüşmelerine devam edildiği bildirildi.

Sendikanın Ereğli Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşme görüşmelerinin üçüncü oturumunun Erdemir tesislerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmelere, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş ve şube yöneticileri ile Metal İşçileri Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Özgür Barut ve yöneticilerin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşülen 20 idari maddenin 6'sı taraflarca kabul edilmiş olup 14 madde daha sonra görüşülmek üzere anlaşılıp bir sonraki oturumun 3 Aralık tarihinde Ankara'da olması kararlaştırılmıştır. Gerçekleşen oturumun, üyelerimize, teşkilatlarımıza ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyoruz."